Nunca dudé de tu ética personal y de trabajo; estoy muy contento: Cabal a Farah

Juan Sebastián Cabal, ganador de dos Grand Slams con Robert Farah, entre otros títulos, celebró la decisión de la Federación Internacional de Tenis (ITF) de levantar la suspensión a su compañero dentro del proceso por dopaje luego de que diera positivo por la sustancia boldenona.

“Nunca dudé de tu ética personal y de trabajo, no tengo palabras para expresar lo contento que me siento por lo que has logrado, que nunca nada nos borre esas sonrisas”, escribió en su cuenta de Instagram.

Farah, que con la decisión podrá volver a competir y ya piensa en lo que será su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio, indicó que este lunes se puso fin a una verdadera pesadilla , de la que, por fortuna, salió con los brazos en alto.

Farah y Cabal actualmente están en el número uno del ránking de dobles ATP.

