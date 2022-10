Óscar Julián Ruiz me decía que probara algo nuevo y me ayudaría: Harold Perilla

El exárbitro Harold Perilla aseguró en Mañanas BLU que las denuncias sobre acoso y solicitud de favores sexuales por parte de Óscar Julián Ruiz surgieron hace 12 años y que puso en conocimiento de las autoridades deportivas la situación.



“Desde que conocí a Óscar Julián Ruiz, evidentemente se notó el gusto, digamos que el señor se fijó en mí, comenzó a llamarme, a decirme cosas, a hacerme propuestas indecentes. Se me acercaba, me hablaba al oído, quería siempre estar en contacto físico conmigo, me propuso muchas veces que sostuviera una relación”, declaró Perilla.



“Me decía que probara algo nuevo que después que él había probado no se había podido salir de eso. Que explorara cosas nuevas, que él me podía llevar a posiciones importantes en el arbitraje”, agregó.



Perilla, además, señaló al actual presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, de conocer la situación y no tomar acciones.



“Yo dirigí hasta el primer semestre de 2018, que fue la última etapa y digamos que la más fuerte, donde sufrí la mayor persecución por parte de la comisión técnica, obviamente Óscar Julián Ruíz, pero todo en complicidad con el doctor Jorge Enrique Vélez, que es la cabeza de la Comisión Arbitral y aquí en Colombia el responsable de todo lo que nos ha pasado”, sostuvo.



“Él [Jorge Enrique Vélez] antes de llegar a al Dimayor era el presidente de la comisión Arbitral”, indicó Perilla.



El exárbitro, quien declaró que puso en conocimiento de las autoridades deportivas las anomalías desde 2007, aseguró que los jueces eran obligados a pagar para que les permitieran dirigir los partidos. En este tema señaló al fallecido asesor Fifa Andrés Otálvaro Polanco.



“A mí muchas veces me insinuó que le diera dinero y nunca me presté para eso”, sostuvo.



Escuche completa esta entrevista:









