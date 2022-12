Osorio no se aferra al contrato y dice que dirigirá a Paraguay mientras esté cómodo

El técnico de la selección paraguaya, el colombiano Juan Carlos Osorio, aseguró, en referencia a su permanencia al frente de la Albirroja, que no se aferra al contrato y se mantendrá en el proyecto mientras se sienta "cómodo y feliz" con el mismo.

En una conferencia de prensa en un hotel de Luque, el seleccionador reiteró, ante las preguntas sobre si abandonará la Albirroja si recibe una oferta para dirigir a Colombia, que no se aferra al contrato y que está en el fútbol porque es su pasión.

"No me aferro al contrato ni al dinero, yo estoy en el fútbol porque es mi pasión".

Por lo que "sí me siento cómodo y feliz" con el proyecto paraguayo "aquí estaré hasta el momento en que me digan mis jefes, y el día que no (lo esté) se lo manifestaré a todos".

"Por ahora no he salido de ningún club por decisión de los directivos, pero puede pasar y estoy preparado. Doy el cien por cien a quien me emplea". añadió.

El director deportivo de la Albirroja, Justo Villar, que acompañó a Osorio en la conferencia, subrayó que "el proyecto lo tenemos todos" y que Osorio "es parte del proyecto", pero que el mismo "va a seguir estando esté o no esté" el técnico colombiano.

Osorio hizo además un repaso a su primer ciclo de entrenamientos al frente de los seleccionados, que calificó de "muy productivo" y con el que logró el objetivo principal de familiarizar a los jugadores con su metodología de trabajo.

Explicó que entre las conclusiones tras este primer ciclo corrobora que "el fútbol aéreo de los paraguayos es de los mejores" y que vio "muy receptivos" a los seleccionados al presentarles otro plan de juego, por lo que confía en que "a futuro se note la mezcla de fútbol de elaboración más fútbol directo".

Asimismo, detectó que "hay un gran grupo de jugadores zurdos" que benefician su táctica de contar con un "33 %" de zurdos en el equipo para contribuir a la "simetría del juego".

Por último, Osorio se mostró satisfecho de haber hecho formar parte a los clubes y entrenadores locales durante este ciclo de entrenamientos, que han sido abiertos, a su metodología de trabajo, un método basado en "mejorar la toma de decisiones y la calidad" de las mismas en los jugadores.

Una metodología que considera "la más eficaz productiva y beneficiosa para los jugadores".

