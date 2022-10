Pablo Armero y su esposa se destapan: la verdadera historia detrás de la polémica

El lateral de la Selección Colombia rompió el silencio en torno a la polémica que se ha generado en el país por su llamado a la Selección Colombia, luego de ser acusado de violencia contra su esposa en un hotel de Miami Beach (EE.UU.) en mayo del año pasado.

Publicidad

“Uno nunca quiere tener discusiones con su pareja o en familia, uno siempre quiere armonía, felicidad, pero esa es la realidad no todo es perfecto en el mundo. Todos queremos estar bien, resaltar las cosas buenas y estar felices. Yo quiero estar con mi esposa y con mi familia siempre”, aseguró.

Publicidad

Armero contó su versión de la historia de lo sucedido:

Publicidad

“Estábamos en vacaciones en Estados Unidos y tuvimos un percance, una pequeña discusión, la Policía norteamericana al ver la discusión me llevaron a mí, me dijeron que me iban a tener un rato para no tener más problemas”, relató

“Todos pensamos que las cosas quedaban ahí, pero no fue así (…). Lo más importante es el fondo de esto que es lo que yo pienso y mi esposa piensa”, agregó.

Publicidad

Para Armero todo lo que se ha dicho es exagerado, pues “fue una discusión de pareja que lastimosamente en un país donde no se conocen muchas las leyes cualquier cosa sea hace grande”.

Publicidad

Por otro lado Maria Bazan, esposa del jugador, manifestó que le sorprendió la reacción de la gente después de tanto tiempo de lo sucedido.

“Para nosotros no fue tan fuerte, fue un momento de discusión, se salió de nuestras manos porque no fue en el país. Todo se superó en ese momento, nos perdonamos”, dijo.

Publicidad

Aseguró que son una familia muy unida en la que hay mucho respeto. “La verdad es que nosotros como pareja somos excelentes, nos queremos mucho, no se crean todo lo que les digan”.

Publicidad

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto.