Palestina hará campaña para que Argentina no sea sede del Mundial 2030

De celebrarse en Jerusalén, como está previsto, el amistoso entre Argentina e Israel el próximo sábado, la Asociación de Fútbol Palestina hará campaña para impedir que Argentina acoja el Mundial de Fútbol 2030, confirmó hoy a Efe una fuente oficial.

"Si se disputa el partido iniciaremos de inmediato una campaña, sobre todo entre países árabes y asiáticos, para que Argentina no gane ser la sede del mundial en 2030", dijo a Efe una fuente palestina involucrada. La candidatura es conjunta con Uruguay y Paraguay.

La directora internacional de la Asociación de Fútbol, Susan Shalabi, confirmó a Efe la decisión y dijo que la Federación argentina "debería mantenerse fuera de la política" y que sufrirá consecuencias "si elige ser utilizada como herramienta para blanquear la ocupación israelí", algo a lo que debe oponerse "todo el mundo que apoye los derechos humanos y la decencia".

"Venir a Jerusalén en este momento en el que todo el mundo está enfadado con lo que ha hecho (Donald) Trump (trasladar a la ciudad la Embajada de EE.UU. de Tel Aviv) es muy grave. ¿Cómo esperan tener el apoyo de los países árabes y musulmanes? Si vienen, nadie en el mundo árabe y musulmán considerará siquiera Argentina para el 2030", apuntó.

Shalabi denunció que, participando en el amistoso, Argentina colabora en la "normalización de la anexión de Jerusalén Este" y no tiene en cuenta que la ocupación de la parte oriental de la ciudad desde 1967 "está reconocida internacionalmente por todos los países del mundo excepto por Israel y por la administración actual de EE.UU".

Y recordó que el estadio en el que se disputará el encuentro, en el barrio de Malha de Jerusalén, acoge a lo que calificó como "uno de los clubes más racistas del mundo", el Beitar Jerusalem, que no acepta jugadores árabes y que "tiene previsto cambiar su nombre a Beitar Trump Jerusalem".

"Jugar ahí en este momento particular lleva un mensaje equivocado y muy claro. Si eso es lo que quieren hacer, entonces no merecen albergar Argentina 2030", dijo Shalabi, aún esperanzada de que se tome en el último minuto la decisión de jugar en otro lado ya que "si lo hicieran en Haifa no habría ningún problema".

"La gente aquí ama a Messi. Recientemente una persona trató de quemar una bandera argentina y los demás lo impidieron. Nosotros amamos a Argentina y a su gente y el Gobierno argentino reconoce que Jerusalén Este será la capital del futuro estado de Palestina", aseveró.

Además del partido, la ministra israelí de Deporte y Cultura, Miri Reguev, ha asegurado que el equipo argentino hará una visita a la Ciudad Vieja de Jerusalén, situada en territorio ocupado, y que "Messi besará el Muro" de las Lamentaciones, en esa parte oriental de la ciudad y el más importante lugar de rezo para el judaísmo.