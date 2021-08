Paralímpica Francisca Mardone es la primera chilena en inspirar una muñeca Barbie

La atleta paralímpica chilena Francisca Mardones se convirtió en la primera mujer de su país que inspira una muñeca Barbie, informó este lunes la propia deportista en sus redes sociales.

A semejanza de Mardones, la muñeca usa silla de ruedas, es morena y viste su misma equipación deportiva de la aleta, que en 2019 se proclamó campeona mundial de lanzamiento de bala, con récord del mundo incluido.

"Nunca imaginé que un día les contaría que me he transformado en la primera barbie chilena!! Muchas gracias a Barbie por el emotivo homenaje! Me desborda la emoción ver una Barbie lanzadora de bala paralímpica", escribió Mardones en su cuenta de Twitter.

La atleta, que ejerce de abanderada estos días en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, dijo estar emocionada por que con esta muñeca se va impulse a los niños y niñas a practicar deporte.

"Motivarlos a que sean nuestros futuros campeones es lo que más llena mi corazón!", expresó.

Mardones (Santiago de Chile, 1977), está en silla de ruedas desde 1999 debido a un accidente y tiene un importante trayectoria deportiva que la ha llevado a competir en los Juegos Panamericanos de Río 2007 y de Guadalajara 2011, además de los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016 en la disciplina de tenis en silla de ruedas.

En 2017, sufrió una lesión en una mano y decidió dedicarse al atletismo adaptado en pruebas como lanzamiento de la bala, la jabalina y el disco.

La muñera Barbie de Mardones forma parte de la línea "Sheroes" de la compañía estadounidense que las fabrica, Mattel.

Esta serie fue creada en 2015 en homenaje a figuras femeninas que son un ejemplo a seguir porque han generado un cambio social y han sobresalido en sus áreas o profesiones rompiendo fronteras e inspirando a las próximas generaciones.