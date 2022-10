Pékerman es un técnico que se preocupa por sus jugadores: Juan Fernando Quintero

El futbolista colombiano Juan Fernando Quintero habló en entrevista con Blog Deportivo sobre el buen momento que está pasando en el club argentino River Plate.

“Estoy muy contento, creo que no me equivoqué y tengo que aprovechar todo al máximo”, dijo.

Publicidad

Asimismo, el volante se refirió a su relación con el entrenador de la Selección Colombia, Néstor Pékerman, y mencionó que, aunque no se han visto no pierde el contacto con él.

“No me he visto con él, pero si he tenido la oportunidad de hablar vía telefónica. Él es un técnico que mantiene muy pendiente de los jugadores”, confesó.

En la charla, el paisa resaltó el trabajo de Marcelo Gallardo y lo que ha aprendido de él.

“Es un gran entrenador. He aprendido cosas nuevas. El fútbol argentino es mucho más rápido e intenso, también muy técnico y exigente”, mencionó.

Publicidad

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto.