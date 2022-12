Pékerman lamentó la mala interpretación del gesto de Cardona

Durante la rueda de prensa en la ciudad de Chongquing, en China, donde mañana la Selección Colombia juega ante el equipo nacional de ese país, el entrenador José Pekerman expresó la difícil situación por la que pasa Edwin Cardona tras su gesto, considerado por mucho racista, ante la selección de Corea del Sur.

Publicidad

“Sentimos y lamentos que esta situación, que haya sido de esta manera, el futbolista ya expresó su sentimiento, que no quería ofender, ni herir con eso. Con esa situación, es un jugador que jamás ha tenido este tipo de actitudes, no tiene ahora consuelo, en el sentido en que se pudo interpretar como algo ofensivo. El futbol tiene una disputa, unos roces y a veces la comunicación no es fácil con los idiomas entonces se pueden tener interpretaciones”, señalo Pékerman.

La Federación Colombiana de Fútbol ya envió una carta a la Federación de Corea pidiendo disculpas y, además, Cardona en sus redes sociales hizo público un video donde expresa sus disculpas. Ahora toca esperar si de oficio la FIFA toma el caso y sanciona al jugador.

Publicidad

La Selección, sin James Rodríguez, Cristian Zapata y Juan Guillermo Cuadrado enfrentará este martes, desde las 6:35am a China, en el segundo y último partido amistoso de la gira por Asia, pero además el ultimo del año 2017.