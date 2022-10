Pékerman responde por la polémica convocatoria de Pablo Armero

El entrenador de la Selección Colombia se refirió a la convocatoria del lateral que no ha estado al margen de la polémica, luego del escándalo en el que se vio involucrado por supuestamente agredir a su esposa.

“Nunca tuvimos una información de una situación más allá de lo que ha aparecido en los medios, en mi estadía en Brasil él me contó que está muy bien con su familia. Me pareció que eso lo ponía otra vez dentro de la normalidad y con la posibilidad de ser convocado”, aseguró.

Pékerman explicó que siempre le ha hecho un seguimiento deportivo a Armero, y justificó su larga ausencia en la Selección porque había “perdido su forma y estuvo en equipos donde no participó”.

“En esta última etapa su cambio de liga a Brasil fue positivo, de hecho yo viajé a Bahía para interiorizar un poco de su situación y tuve una buena referencia del club”, indicó.

Colombia prepara la doble fecha Eliminatoria que inicia este jueves ante Bolivia en Barranquilla y culmina el martes en Quito contra Ecuador.