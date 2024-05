Corte tumbó ley que creó el Ministerio de la Igualdad; estas son las opciones del Gobierno

La Corte Constitucional tumbó la Ley 2281 de 2024, a través del cual se creó el Ministerio de la Igualdad y Equidad, uno de los principales proyectos del gobierno Petro.

Esto se da luego de estudiar una demanda por vicios de trámite que además pedían claridad sobre las facultades extraordinarias que esa ley le otorgó al presidente Gustavo Petro.

“... se incurrió en un vicio de procedimiento insubsanable: no llevó a cabo el análisis de impacto fiscal de la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad, conforme a las exigencias previstas en el artículo 7º de la Ley 819 de 2003”, señaló la Corte en sus argumentos.

Sin embargo, la decisión no tiene un efecto inmediato pues, en su decisión difirió el impacto en dos legislaturas contadas a partir del 20 de julio de 2024, es decir que el ministerio tendrá vigencia hasta 2026.

La Corte Constitucional explicó que la medida no comienza a regir desde este miércoles pues serían más los riesgos para el sector administrativo.

“...esto causaría una desarticulación institucional que afectaría la implementación de la política pública que ha sido diseñada por el legislador y el ejecutivo para garantizar los derechos de sujetos de especial protección constitucional, tales como las madres cabeza de familia y las personas en situación de discapacidad. Lo anterior, podría, a su vez, comprometer la vigencia del principio de igualdad y, en concreto, el mandato previsto en el artículo 13.3 de la Carta Política”, detalló la Sala Plena de la Corte.

En esa medida, le da dos opciones al Gobierno Nacional: por un lado, mientras termina la vigencia, podrán subsanar los errores de trámite y presentar la documentación, en especial sobre el concepto de viabilidad fiscal, ante el Congreso de la República. La otra opción sería reasignar las funciones que tenía este ministerio en otras dependencias del orden nacional.

La decisión de la Corte llega un día después de que la vicepresidenta y cabeza de este ministerio, Francia Márquez, enfrentara un debate de control político por la baja ejecución, que no supera el 1%, y las demoras en nombramientos en propiedad.

El debate lo citó la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, y desde allí Márquez aseguró que no era fácil crear una entidad desde cero.

“Si hoy no estamos ejecutando, no es porque no podamos, es porque estamos creando una institución de cero. En cien años aquí no se había creado un Ministerio como el que estamos creando nosotros (...) nosotros en tiempo récord tenemos proyectos para que arranquen en su ejecución. No me pueden pedir más allá, estoy cumpliendo los procedimientos definidos por el Estado en términos de administración pública”, aseguró la vicepresidenta.