Pepe, Morata y James nos hacían más fuertes: CR7 explica mal momento del Madrid

Cristiano Ronaldo negó este miércoles categóricamente que el Real Madrid esté en crisis -"¿Crisis? ¿Qué crisis?"- y aseguró que sólo pasan por "una mala racha", al tiempo que recordó que el conjunto 'blanco' es el vigente campeón de la Liga de Campeones y dijo que la gente "olvida muy rápido lo bueno".

El Real Madrid, ganador de las dos últimas ediciones de la Champions League, se fue hoy de vacío del estadio londinense de Wembley tras caer por un contundente 3-1 a manos del Tottenham Hotspur en la cuarta jornada de la máxima competición continental.

"El partido no fue tan desigual, fue más equilibrado. Ellos marcaron en sus oportunidades y nosotros no: esa fue la diferencia. No nos pasaron por encima. Su gol en fuera de juego cambió las cosas. Hay que aceptar que no estamos en un buen momento y que hay que trabajar", comentó Cristiano en la zona mixta tras el partido.

"Fue un palo muy grande ir perdiendo 3-0, aunque, para mí, no reflejaba bien lo que estaba pasando en el campo", prosiguió.

El equipo entrenado por Zinedine Zidane ha cosechado su segunda derrota en los últimos tres días, puesto que el pasado domingo cayó en LaLiga ante el recién ascendido Girona por 3-1.

Sin embargo, Cristiano hizo un llamamiento a la calma y dijo que se trata simplemente "de una mala racha" y que la gente "no puede olvidar" que ganaron las últimas dos Champions League.

"Es malo porque perdemos y estamos acostumbrados a ganar. Es sólo una mala racha, pero queremos cambiarla y estoy seguro de que vamos a conseguirlo. Todavía tenemos mucho tiempo para mejorar", indicó el astro portugués. "No podemos estar siempre bien; hay que cambiar y admitir que no estamos como queríamos. Sin embargo, no veo las cosas tan mal; hay que estar con confianza", admitió.

"La gente olvida muy rápido lo bueno. ¿Crisis? Jamás. Podemos perder tres o cuatro partidos, pero nunca hay crisis", remarcó. "Nadie debe olvidar lo que hemos hecho: el Madrid ganó las dos últimas Ligas de Campeones. Bajamos un poquito el nivel, pero estoy muy tranquilo. Sé que el equipo va a cambiar", insistió el luso.

Además, CR7 reconoció que en el seno del equipo echan de menos a los lesionados Dani Carvajal y Gareth Bale y que les vendría bien la "experiencia" de Pepe, James Rodríguez y Álvaro Morata, quienes dejaron el club blanco en verano con rumbo a Besiktas, Bayern Múnich y Chelsea, respectivamente.

"Los jugadores que han llegado tienen mucho potencial. Pepe, Morata, James, nos hacían más fuertes, pero los de ahora son más jóvenes. Nos hacen falta también Carvajal y Bale. La plantilla junta es más fuerte; no es una plantilla peor, pero tiene menos experiencia y eso es muy importante. Sin embargo, no es una excusa: estoy contento y no pueden saltar las alarmas", señaló Cristiano.