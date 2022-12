¿Pese a la victoria en liga, Santa Fe podría descender este año?

Independiente Santa Fe ganó su primer partido de la liga en este Torneo Clausura ante Medellín en la novena jornada. Sin embargo, lo que a muchos le preocupa es la tabla del descenso en la que, por ahora, el club bogotano debe seguir sumando para no correr el riesgo de caer en la Segunda División este año.

Con los tres puntos ante el ‘poderoso’, Santa Fe sumó cinco unidades en lo que va del torneo y está en la posición 19, pero la tabla más importante actualmente es la del descenso, en la que los ‘leones’ están novenos con 142.

El descenso de este 2019 se define por los puntos sumados por cada club en los últimos tres años disputados. Así las cosas, los clubes que más peligran son, actualmente, Atlético Huila, con 121 puntos, y Unión Magdalena, con 123.

No obstante, a falta de 33 puntos por jugarse en el torneo actual, varios equipos están preocupados por lo que sumen hasta el final de la liga, teniendo en cuenta que algunos clubes no han alcanzado un presente que les dé tranquilidad ya sea por el bajo nivel de la plantilla o por una sequía de resultados negativos en seguidilla.

Justamente, Santa Fe es uno de los clubes que está en peligro de no lograr la suficiente puntuación para conservar la categoría este año, por lo que la afición 'cardenal', y el club en general, debe preocuparse por continuar sumando de a tres unidades para no correr riesgo de descender este año.

Con Santa Fe a 19 unidades de los puestos del descenso, los ‘leones’ no pueden correr el riesgo de no sumar puntos, teniendo en cuenta que, de perder los partidos que el equipo tiene en adelante, podría no solamente llegar al próximo torneo luchando por sumar prácticamente obligado para no caer en la B, sino que, como si fuera poco, este mismo año peligraría su continuidad en la Primera División del Fútbol Profesional Colombiano.

Cabe recordar que al día de hoy, Santa Fe estaría comenzando el torneo de 2020 a cinco unidades de la zona de descenso.

