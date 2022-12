Peter Sagan renuncia a su apelación ante el Tribunal Arbitral del Deporte

El campeón del mundo de ciclismo, el eslovaco Peter Sagan, renunció a su apelación ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) contestando su exclusión del último Tour de Francia, anunció este martes la Unión Ciclista Internacional (UCI).



"Las partes han convenido no seguir el procedimiento judicial", declaró la federación internacional, titulando su comunicado "La UCI y Peter Sagan satisfechos por poner fin a sus diferencias".



El anuncio llegó poco antes de la audiencia prevista esta mañana en Lausana (Suiza) con Sagan y su equipo Bora, por una parte, y la UCI, por la otra.



El ciclista del equipo Bora, favorito para el maillot verde de la clasificación a los puntos, fue expulsado del Tour de 2017 tras la cuarta etapa, en Vittel, marcada por la caída del británico Mark Cavendish que se fracturó el omóplato derecho en el accidente. Los comisarios descalificaron a Sagan por un esprint peligroso.



"Nuestro objetivo fue siempre mostrar que Peter no causó la caída de Mark Cavendish", estimó el mánager del equipo alemán, Ralph Denk. "Me reconforta en mi idea de que ni Peter ni Bora habían cometido un error".



"Las partes han convenido que la caída fue un incidente de carrera, lamentable pero no intencionado y que los comisarios UCI habían tomado su decisión en función de su mejor juicio respecto a las circunstancias", precisó la UCI.



"Este proceso ha mostrado hasta qué punto el trabajo de los comisarios es al mismo tiempo importante y difícil", declaró el nuevo presidente de la UCI, el francés David Lappartient, excomisario de carrera. "Desde la próxima temporada, la UCI tiene la intención de contar con un comisario de apoyo para asistir al colegio de comisarios, poniendo a disposición una prueba de video sobre las principales carreras del WorldTour".



"He apreciado el hecho de que lo que me pasó en Vittel ha mostrado la dificultad del trabajo de los comisarios y que la UCI haya reconocido la necesidad de facilitar este trabajo haciéndolo más eficaz", reaccionó Sagan, citado en el comunicado. "Estoy feliz de que mi caso haya contribuido a desarrollos positivos para el ciclismo".