Pimentel se despachó contra Millonarios y Serpa por hablar de “equipos de garaje”

Eduardo Pimentel, en entrevista con Gol Caracol, arremetió contra Gustavo Serpa, máximo accionista de Millonarios, luego de declarar recientemente que hay equipos de garaje en el fútbol colombiano que son unos parásitos y viven de los más grandes.

“El equipo mío que llama equipo de garaje ganó un título, participó en dos libertadores y ha vendido entre 8.000 y 10.000 millones de pesos en jugadores, les ha dado a las selecciones Colombia tres o cuatro jugadores de importancia. Tiene su sede propia, sus oficinas propias, eso no se llama un equipo de bolsillo, eso se llama trabajar bien”, aseguró el máximo accionista de Boyacá Chicó.

Calificó a Serpa como un “paracaidista” que llega al fútbol de un momento a otro trayendo supuestamente inversionistas y sin tener conocimiento.

“Una empresa tan grande como Millonarios, que puede producir millones de millones de dólares, que puede estar sin lugar a duda en el número uno del fútbol colombiano, no en el 3, el 5 o el 7, pues tiene que salir a buscar excusas ante la prensa para todos sus seguidores, y tiene que salir a echarle la culpa a quien sea”, enfatizó.

De acuerdo con Pimentel, Serpa es desobligante en sus conversaciones, déspota y de esas personas que en el fútbol no son aceptadas. “Uno debe tener humildad, no puede hablar de equipos de garaje”.

Y finalizó dedicándole las palabras más duras: “sin los equipos chicos, ustedes no son los grandes, respete, no sea atrevido, es un déspota, un paracaidista que intenta venir a asumir roles que no lo corresponden, ubíquese”.

