Polémica celebración de una tenista de 16 años con su padre y entrenador en el Abierto de EEUU

En medio del Abierto de Estados Unidos se desató toda una polémica por la reacción del padre de la tenista Sara Bejlek y su entrenador, quienes, al momento de celebrar una victoria, la abrazaron y tocaron “inapropiadamente”, según comentaron varios usuarios que hicieron viral el video.

El debut de la tenista checa en torneos de Grand Slam quedó a un lado luego de que las imágenes con su padre, Jeroslav Bejlek, y entrenador, Jakub Kahoun, fueran criticadas masivamente; todo ocurrió el pasado viernes, cuando la joven deportista de 16 años se dirigió a las gradas para celebrar su triunfo frente a la británica Heather Watson (3-6, 6-4 y 7-5).

Justo ahí, su padre se lanzó a abrazarla y mientras le daba un abrazo y la felicitaba, la tocó en repetidas ocasiones en el glúteo, dándole palmadas con la palma de su mano. Luego, Bejlek se dirigió hacia su entrenador y la acción se repitió.

El hecho causó gran “indignación” en redes sociales y muchos comentaron que no era la forma “adecuada” para tratarse entre hija y padre, mientras que otros lo calificaron como algo “normal”; tras el video la propia tenista salió a dar declaraciones.

#USOpen2022 | 😳🎾👀POLÉMICA POR UN FESTEJO



El pasado viernes la tenista Checa Sara Bejlek de 16 años, debutó en el US Open con una victoria ante Heater Watson por 3-6 6-4 y 7-5, pero el partido quedó a un lado cuando en los festejos ocurrió esto:pic.twitter.com/kfEcQMl8S0 — Secta Deportiva (@SectaDeporOk) August 31, 2022

“Fue una reacción espontánea de todo el equipo, estábamos alegres (…) Puede parecer un inconveniente e incómodo para algunos, pero ya lo discutimos con el equipo, no volverá a pasar”, comentó la tenista en The New York Post.

Sobre la relación con su entrenador, dijo que lo conoce desde que tiene ocho años: “Él me graba, me masajea”.

“Si algo similar ocurriera en República Checa, nadie se preocuparía, pero como estamos en Estados Unidos, todos lo comentan”, añadió.

