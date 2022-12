Por estar concentrado en la música perdí acercamiento con fútbol: Juan Pablo Vega

Lo primero que reveló fue el equipo que lleva en el corazón.

“Era hincha del América hace mucho tiempo. No sé qué pasó, por estar de pronto concentrado con la música, perdí el acercamiento con el fútbol”, dijo Vega, aunque advirtió que si bien no sigue mucho el balompié, sí prefiere jugarlo.

Eso sí, “con la Selección sí estoy muy firme”, aseguró.

Juan Pablo, además de ser un gran cantante, ha escrito varias canciones famosas. Entre ellas, ‘A quién quiero mentirle’ de Marc Anthony.

“Escribir una canción se asemeja mucho a un encargo. Uno tiene que empezar a ver por los ojos de un artista. Yo trabajaba de planta en un bar en Hacienda Santa Bárbara en Bogotá, entonces llegó Julio Reyes, que es el productor de Marc y me dijo que estaba buscando canciones”, relató.

Fue así como un día Vega escribió uno de los éxitos del puertorriqueño.

“Entonces estaba por ahí desparchado y se me ocurrió una célula que fue ‘A quién quiero mentirle’ y a partir de ahí empecé. Uno trata de imaginarse al cantante en su show y Marc trata de hacer unos coros muy dramáticos, entonces uno se mete en los ojos del artista y así escribe la canción”, añadió.

De otro lado, explicó cómo surgió uno de sus canciones más conocidas, ‘Nada personal’.

“’Nada personal’ fue un encuentro imaginario que me hubiera gustado que me pasara con alguna exnovia, entonces me imaginé la situación y empecé a desarrollar la situación a partir de la célula ‘nada personal’ y ahí empecé a fabrircar la historia”, comentó.

Además, confesó que sus composiciones han sido un tanto premonitorias.

“Me ha pasado que lo que escribo y se vuelven un tipo de premonición y me terminan sucediendo”, apuntó.