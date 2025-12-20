“El Gobierno fabricó su propia emergencia”: Restrepo critica el Estado de Emergencia de Petro

El anuncio del Gobierno de decretar la emergencia económica para cubrir un faltante de 16,3 billones de pesos en el presupuesto de 2026 abrió un nuevo frente de debate político, jurídico y económico en el país. La decisión, tomada tras el hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso, ha generado fuertes cuestionamientos desde distintos sectores.

Uno de los más críticos fue el exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA de Antioquia, José Manuel Restrepo, quien en entrevista con Blu Radio este sábado 20 de diciembre advirtió que la medida no solo es innecesaria, sino que pone en riesgo la institucionalidad y la confianza económica del país.

Desde el inicio de la conversación, Restrepo fue contundente al afirmar que el Ejecutivo estaría forzando una figura excepcional sin cumplir los requisitos constitucionales. “El Gobierno, casi que en un acto de desespero frente a la caída de la ley de financiamiento, ha tomado la decisión de presentarle al país una emergencia económica”, señaló.



Según explicó el exministro, la Constitución permite decretar la emergencia económica únicamente ante hechos “sobrevinientes, excepcionales y de alta perturbación”, condiciones que, a su juicio, no se cumplen en este caso. “El Gobierno sabía de antemano que su presupuesto estaba desfinanciado en casi 45 billones de pesos”, recordó.

Para Restrepo, el problema no es inesperado ni extraordinario, sino consecuencia de decisiones fiscales previas. “El Gobierno fabrica él mismo un escenario de emergencia económica y luego lo decreta. Eso, en mi opinión, es manosear el sistema constitucional”, afirmó, advirtiendo que existe un alto riesgo de que la Corte Constitucional declare inexequible el decreto.



Jose Manuel Restrepo. Foto: Twitter @jrestrp

Déficit fiscal y gasto público: las alternativas que plantea Restrepo

Uno de los puntos centrales de la crítica tiene que ver con la magnitud del faltante. Restrepo subrayó que los 16,3 billones representan cerca del 3 % de un presupuesto que supera los 540 billones de pesos. “No es un problema gigantesco. La verdad es que es un problema menor”, sostuvo.

En ese contexto, insistió en que el camino adecuado era recortar el gasto. “Desde el principio lo que ha tenido que hacer el Gobierno es disminuir, recortar el gasto público”, dijo, mencionando excesos en burocracia, contratos por prestación de servicios y gastos de funcionamiento. A su juicio, allí “de sobra” habría recursos para cerrar el hueco fiscal.

Restrepo también alertó sobre los posibles efectos de los impuestos que se han filtrado en un borrador del decreto. “Subir del 4 por 1000 al 5 por 1000 es una muy mala idea”, advirtió, al considerar que aumentaría la informalidad y desincentivaría el ahorro.

Especial preocupación mostró frente a un eventual impuesto al patrimonio para empresas. “Un impuesto del patrimonio a las empresas no existe en casi ningún país del mundo. Es antitécnico”, afirmó, señalando que podría ahuyentar la inversión extranjera y frenar la reactivación económica.

Finalmente, el exministro insistió en que la salida no pasa por decretos excepcionales, sino por disciplina fiscal. “Lo que Colombia tiene que hacer es motivar la atracción de inversión para con eso generar más recaudo”, concluyó, dejando claro que, en su concepto, la emergencia económica no es la respuesta adecuada.