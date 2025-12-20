Turístico sitio de Medellín tendrá un pesebre de flores durante diciembre y espera 50.000 visitantes

El Pueblito Paisa, uno de los principales atractivos turísticos de Medellín, tendrá durante diciembre un pesebre de flores elaborado por silleteros de Santa Elena. La iniciativa hace parte de la programación navideña del lugar y busca atraer cerca de 50.000 visitantes durante la temporada.

Ubicado en el cerro Nutibara, este espacio emblemático se prepara para recibir turistas locales, nacionales y extranjeros con una propuesta que combina tradición, cultura y patrimonio. El pesebre floral se convertirá en uno de los principales símbolos del recorrido decembrino.

El sendero de acceso al Pueblito Paisa, desde la calle 30A, estará iluminado con figuras navideñas como estrellas, copos, renos y pinos. El recorrido culmina con el pesebre de flores, cuyas imágenes alcanzan hasta 1,50 metros de altura.



Programación cultural en el Pueblito Paisa

Durante diciembre, el sitio contará con una agenda cultural que incluye presentaciones musicales, actividades artísticas, teatro y danza. La programación se concentrará especialmente los fines de semana, como parte de la estrategia para dinamizar el turismo en la zona.

También se realizarán ferias artesanales, mercados campesinos y muestras culturales que resaltan las tradiciones antioqueñas. A esto se suman las tradicionales novenas de Navidad, pensadas para el disfrute de familias y visitantes.



El Pueblito Paisa mantiene, además, su oferta permanente de artesanías y gastronomía típica. Los turistas podrán encontrar desde platos tradicionales como la bandeja paisa hasta dulces típicos y productos locales.

Como parte del fortalecimiento turístico, se implementará una ruta interna que facilita el ascenso y descenso al cerro Nutibara los fines de semana y días festivos. Esta medida busca mejorar la movilidad y la experiencia de quienes visitan uno de los sitios más representativos de Medellín.