¿Por qué el partido contra Chicó fue el último que Elkin Blanco jugó con América?

El volante Elkin Blanco sorprendió a los seguidores del América de Cali el pasado sábado después de la victoria vallecaucana 3-0 sobre Boyacá Chicó, al asegurar que el de ese día fue su último partido con la institución escarlata.

Blanco, de pasado en Millonarios y Atlético Nacional, afirmó que las directivas del América no le renovarán el contrato, el cual vence en junio.

“Fue el último partido con América porque debo someterme a una cirugía la cual va a tomar dos meses de recuperación y mi contrato con la institución va hasta junio. Debo retornar a Nacional que es el propietario de mis derechos deportivos”, aseguró Blanco en diálogo con El Camerino.

Manifestó que esta decisión la venía hablando desde hace un tiempo y estaba planificada para el final del torneo apertura de 2018.

“Estaba haciendo un esfuerzo para poder terminar el torneo, pero partiendo de que me notificaron que no se iba a renovar el contrato con América se decidió tomar la decisión de operarse y poder tener la recuperación y llegar de buena manera a Nacional, que es el dueño de los derechos deportivos y es quien va a decidir qué se va a hacer conmigo a partir de junio”, añadió el volante de primera línea.

Blanco manifestó que estaba muy contento en el América, “a pesar de todo lo que se está viviendo por los malos resultados” dentro del cuadro escarlata.

Además, agradeció a la hinchada americana por el cariño mostrado y el apoyo que recibió en su estadía en el conjunto 13 veces campeón del fútbol colombiano.

“La gente me ha demostrado mucho cariño. Quería continuar, pero la notificación partió por el lado del América que me notificó que no se renovaría el contrato”, explicó.

Dijo desconocer si la decisión de su salida del cuadro rojo se dio por la llegada del nuevo cuerpo técnico, encabezado por el portugués Pedro Felicio Santos.

“Espero por el bien de América que todas las cosas salgan bien. Que las personas que estén a cargo tengan un buen desempeño y que ojalá puedan sacar al equipo adelante porque se lo merecen. América tiene una gran hinchada y ha sufrido mucho, esperemos que el equipo logre estar en los primeros lugares”, puntualizó Blanco.