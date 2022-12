¿Por qué los argentinos temen que Colombia haga el primer gol?

Uno de ellos: ¿qué pasa si Colombia marca primero? “Que ese escenario no se dé”, afirma el periodista y expone sus razones.



“Si se termina dibujando, para revertirlo, habrá demasiados jugadores en cancha afectados por los golpes de las tres finales perdidas y la paliza en Brasil. ¿Podrán rebelarse ante la adversidad?”, asegura.



Gastañaga cita unas declaraciones de Edgardo Bauza, técnico del conjunto gaucho, en el que admite que “el problema es más de la cabeza que futbolístico”.



De hecho, expertos le han aconsejado al entrenador contratar un psicólogo, a lo que él dijo que no.



“Lo mejor es hablar entre nosotros. Y es saludable que hablen entre ellos. Es bueno que se expresen y digan lo que sienten. Sacarse esa bronca los va a ayudar a encontrar soluciones”, expresó.



Este dato es relevante pues, en casa, el equipo argentino cada vez que en esta eliminatoria le marcaron primero no supo revertir el marcador.