¿Por qué, pese a tripleta, Falcao terminó disculpándose con la afición del Mónaco?

Radamel Falcao García parece recuperar su mejor nivel futbolístico, ese mismo que lo llevó a ser considerado uno de los mejores ‘9’ del planeta, y eso quedó demostrado tras la gran actuación, con tripleta incluida, el pasado domingo ante el Dijon.

El colombiano volvió a ser el ‘depredador’ del área que todo el planeta conoce y la prensa europea no ahorró esfuerzos para destacar el buen momento por el que atraviesa ‘El Tigre’.

Sin embargo, Falcao, pese a su magistral actuación, terminó disculpándose con la afición del AS Mónaco.

Según el samario, varios aficionados del equipo del principado lo esperaban a la salida del estadio para felicitarlo, saludarlo y pedirle una foto, pero ‘El Tigre’ nunca salió al llamado de la hinchada.

“Pido disculpas a los fans de Mónaco que me esperaron para felicitarme en Dijon. No pude salir a saludarlos porque el equipo ya me estaba esperando para volar”, sostuvo el ‘9’.

Como era de esperarse, el mensaje del colombiano cayó muy bien entre la hinchada. Muchos felicitaron a Falcao por ser un gran jugador de fútbol, un gran profesional y una buena persona fuera de las canchas.

