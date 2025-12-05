Outlet de Libros en Piedecuesta: literatura para toda la familia más de 7.000 títulos

Hasta el próximo 8 de diciembre, los habitantes de Piedecuesta y el área metropolitana de Bucaramanga podrán disfrutar del Gran Outlet de Libros, un evento que reúne miles de títulos nuevos y originales a precios accesibles.

La feria se encuentra instalada en el centro comercial De La Cuesta, piso 1, local 152, y funciona en jornada continua de 9:00 de la mañana a 8:00 de la noche con entrada completamente libre.

Este gran espacio literario ofrece más de 10.000 libros y 7.000 títulos para todo tipo de lectores. Entre las categorías disponibles hay literatura universal, novelas, crónicas, cuentos infantiles, libros de consulta, textos de ficción y obras clásicas, con valores que comienzan en $5.000 y $10.000 pesos, lo que convierte al evento en una oportunidad ideal para quienes buscan ampliar su biblioteca sin afectar su bolsillo.

Los organizadores explicaron que el propósito del Gran Outlet de Libros es incentivar y cultivar nuevos lectores, así como brindar una oferta cultural variada y accesible en cada región del país. La iniciativa busca acercar la lectura a comunidades que, por los altos precios de los libros, suelen estar alejadas de estos espacios.



“El objetivo es que más personas puedan acceder a libros nuevos, originales y de calidad. Queremos que las familias, los jóvenes y los niños encuentren historias que los inspiren y fortalezcan el hábito de la lectura”, señalaron los voceros del evento.

Además de los descuentos, el outlet cuenta con títulos para todas las edades, lo que permite que cada integrante de la familia encuentre opciones según sus gustos literarios.

Los organizadores invitan a la comunidad a visitar esta fiesta de la lectura, aprovechar los precios especiales y descubrir nuevas historias para llevar a casa.