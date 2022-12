Portero inglés confirma que una botella fue clave para vencer a Colombia en penales

La prensa inglesa ha hecho circular una versión que dejaría al descubierto el secreto del triunfo de Inglaterra sobre Colombia, en el partido de clasificación a cuartos de final del Mundial, en el cual fue eliminado el combinado nacional.

Según el diario The Sun, el portero de 24 años Jordan Pickford habría recibido una serie de instrucciones en su botella de agua en las que daba luces a que lado de la portería patearían los jugadores colombianos.

Ante esto, el diario BBC Radio publicó una entrevista con Jack Butland, portero suplente de la selección inglesa, en la cual deja al descubierto cómo se ejecutó el ‘plan botella’, del que habló justo antes de la tanda de penales con Nick Pope, otro de los guardametas suplentes de Inglaterra. (Ver el video al final de la nota).

“Popey (Nick Pope) y yo estábamos parados y nos dijimos: ‘Ospina no tiene nada para beber, no dejemos que vea la botella. Afortunadamente, no tenía ningún interés en tomar agua y lo logramos evitar’”, aseguró Butland.

“Quizás tengamos que pensar en otra cosa para el siguiente juego. Esperamos evitar los penales y ganemos en los 90 minutos. (Ante Colombia) Afortunadamente (Ospina) no tenía sed y pudimos mantener nuestro secreto”, añadió.

En ese momento, el periodista de la BBC Radio Steve Crossman apuntó: “Esto es calidad, auunque no estoy sugiriendo que los niños que escuchan esto deban hacerlo. Esto es como escribir notas en el brazo para un examen y llevar camisa con mangas largas para ocultarlas”.

Butland respondió que puede que para los penales sirva el truco, pero no para la escuela.

“Sí, no creo que te salgas con la tuya durante los exámenes en la escuela. No lo recomendaría. Tal vez para penales funciona, pero no para los exámenes”, respondió.

Cabe señalar que Inglaterra preparó el Mundial con el debate de la portería. Joe Hart jugó casi toda la clasificación, pero tres guardametas de equipos de media tabla inglesa viajaron a Rusia: Nick Pope, del equipo revelación de la Premier-el Burnley-, Jack Butland, del descendido Stoke, y Jordan Pickford, del Everton y el elegido por Southgate para liderar a los ingleses. Justamente este último fue el portero ante Colombia.