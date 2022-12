Problemas culés: figuras del club desaprueban forma en la que sacaron a Valverde

El FC Barcelona anunció este lunes la destitución de Ernesto Valverde como director técnico del club. Justo después del fracaso de la Supercopa de España, las directivas culés no aguataron más y le dieron fin a la relación laboral del estratega.

Sin embargo, la forma en que salió Valverde del club fue bastante criticada por la prensa española y por varias figuras históricas del club blaugrana, entre ellas, Andrés Iniesta, Pep Guardiola y Luis Enrique, todos ganadores mientras estuvieron en el equipo y quienes vieron la situación como algo que se pudo evitar.

"Lo que me viene a la cabeza es que, si todo es así, las formas o cómo se está haciendo es un poco feo (…) Siempre tiene que existir ese respeto al entrenador que tienes. Las formas son las que más duelen, la situación del míster queda muy debilitada”, dijo Andrés Iniesta en entrevista para la cadena española Onda Cero.

Por otro lado, el técnico más ganador de la historia del club, Pep Guardiola, le envió un saludo a su homólogo, después de golear con el Manchester City al Aston Villa por la Premier League el pasado domingo, cuando ya existían los rumores de su salida.

"Barcelona es un sitio especial, porque ganar La Liga no es suficiente. Me sabe muy mal por Ernesto Valverde, no se merece esto. Esto es todo", afirmó el DT del Manchester City.

Asimismo, se pronunció Luis Enrique, actual entrenador de la Selección de España y el segundo entrenador de la historia del club blaugrana en ganar un triplete, quién también criticó lo que hizo el Barcelona y resaltó los logros de Valverde.

"Empatizo porque me cae de maravilla, ya coincidimos mucho cuando él entrenaba al Athletic y yo al Barça, está haciendo un muy buen trabajo y está en disposición de seguir ganando títulos, todos no, porque la Supercopa no, pero es líder en LaLiga y está clasificado para octavos de Champions. Es uno de los mejores entrenadores españoles", expresó antes de anunciarse la salida oficial.

El ambiente es tenso en Barcelona, a pesar de que ya Quique Setién asumió en cargo como DT del club, la situación sigue siendo complicada, pues muchos han criticado que Valverde no debió ser destituido en enero y, por el contrario, debió terminar la temporada.

Valverde ganó con el Barcelona dos veces La Liga, dos Supercopa de España y una Copa del Rey, a pesar de que es un buen palmarés, lo que parece haber cansado a las directivas y a gran parte de la afición culé fueron las eliminaciones de la Champions League, donde el equipo tenía la ventaja y no pudo defenderla, caso Roma y Liverpool; y la reciente eliminación ante el Atlético de Madrid en, donde paso exactamente lo mismo.

