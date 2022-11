Programa completo Autos y Motos febrero 7 de 2015

Taxista fue arrastrado en el capó de un carro por la autopista Norte en Bogotá Luego de que un vehículo particular colisionara con un taxi en la 127 con autopista Norte de Bogotá, el taxista se baja a reclamarle y en ese mismo instante el conductor emprendió a la huida.

Publicidad

Raikkonen marcó el mejor tiempo en los primeros ensayos de pretemporada de la F1 El finlandés Kimi Raikkonen, con Ferrari, firmó el mejor tiempo en los primeros ensayos de pretemporada de la Fórmula 1 que se han disputado los últimos cuatro días en el circuito español de Jerez de la Frontera (sur).

Policía no descarta que grupos armados ilegales estén involucrados en masacre Pese a que la Fiscalía dice que no habría grupos armados ilegales involucrados con la masacre de los 4 niños en Caquetá, el director de la Policía General, Rodolfo Palomino, no lo descarta.

Publicidad

Vaticano crea una comisión antipederastia La Pontificia Comisión para la tutela de menores del Vaticano trabajará en programas de formación a miembros de la Curia y a nuevos obispos, así como en la celebración de un Día de Oración por las víctimas de abusos sexuales por parte de religiosos.

Publicidad

Ferrari se apoderó del top cinco de los autos más costosos subastados en 2014 El Ferrari 250 GTO del año 1962 batió todos los récords al venderse en 38,1 millones de dólares (31,2 millones de euros).

Ranking de las 10 ciudades del mundo con el peor tráfico vehicular en 2014 La compañía de aceites Castrol publicó el ranking de las 10 ciudades con el peor tráfico vehicular. Buenos Aires, Ciudad de México y Guadalajara son las metrópolis latinoamericanas que hacen parte de esta lista.

Publicidad

Cuadrado debutó en la victoria del Chelsea ante el Aston Villa El internacional colombiano Juan Guillermo Cuadrado, fichaje estrella en el mercado de traspasos de invierno en Inglaterra, debutó este sábado en la Premier League en el encuentro entre su equipo, el Chelsea, y el Aston Villa.

Publicidad

Camila Abuabara sufre nueva recaída Patricia Franco, madre de Camila Abuabara, reveló que la joven ha tenido fiebre desde la noche de este viernes y por ello no será dada de alta este fin de semana como estaba previsto.