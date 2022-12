Pronunciamiento de las Farc sobre Pretelt es oportunista: exmagistrado Pinilla

En dialogo con Blu Radio, el exmagistrado Nilson Pinilla criticó que las Farc también se hayan pronunciado sobre el escándalo que involucra al expresidente de la Corte Constitucional Jorge Pretelt. Señaló que las Farc podrían estar aprovechando la coyuntura.



"La verdad es que yo tengo mucha prevención con lo que está ocurriendo con las Farc porque me parece que hay una alta dosis de cinismo y de falta de sinceridad en sus posiciones”.



“Aquí están aprovechando una determinada coyuntura para tratar de aumentar la apariencia de que están sometiéndose a los cauces del derecho", agregó.



El exmagistrado manifestó además que él había advertido que Pretelt no renunciaría, porque necesita el fuero ante la comisión de investigación y acusación.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Extraoficialmente medios de comunicación venezolanos han reportado que escapó la mujer implicada en el asesinato del niño de 10 años que fue encontrado desmembrado en el vecino país.



-Capturaron a 16 personas que conformaban una organización delincuencial dedicada a falsificar aceites para autos. Según las autoridades, 30 de cada 100 usuarios de aceites para carro adquirían el producto que falsificaba esta banda.



-El Centro Democrático rechazó el acto terrorista en el que perdieron la vida la esposa y el hijo del general en retiro José Arturo Camelo.



-El Ejército en Santander está a la espera de las directrices nacionales para el proceso de desminado humanitario anunciado por el Gobierno con el apoyo de las Farc. En este departamento ya son dos los municipios en los que se han realizado labores de desminado.