¿Puede ser sancionado James Rodríguez por encarar al árbitro en el entretiempo?

Las cámaras de seguridad del estadio registraron el momento en que James Rodríguez esperó al árbitro ecuatoriano Roddy Zambrano para reclamarle por varias acciones en las que no estuvo de acuerdo durante el primer tiempo entre Argentina y Colombia.

El jugador del Real Madrid había explotado en cancha cuando se enfrentó a palabras con Gabriel Mercado y ambos recibieron amarilla.

James le habló al juez y luego, lo encaró de camino al camerino, donde cruzaron fuertes palabras.

“¿Usted me está amenazando?, le dijo el colombiano a Zambrano y le agrega: “Yo le estoy hablando bien”. Ante lo que el ecuatoriano responde: “No me señale”.

En medio del incidente, los compañeros de Roddy lo protegen y el “10” se aleja. Pero queda la duda de si pudo haber pasado a mayores.

Y es que resulta que aunque Rodríguez estuviera fuera del terreno de juego, pudo haber sido expulsado por el enfrentamiento con el árbitro. Mucho más si se tiene en cuenta que el mediocampista ya tenía amonestación.

Sin embargo, el central fue bastante paciente y de seguro, para evitar más críticas a las que ya tenía por su nacionalidad para dirigir un partido de tanta importancia como ese, decidió dejar las cosas tranquilas y no mostrarle la roja al jugador.

No obstante, tras el incidente, Zambrano podría levantar un proceso ante el ente regulador por injurias verbales y podría haber sanción.