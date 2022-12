Queiroz tiene la experiencia y el recorrido para llegar a la Selección: Luis F. Suárez

Luis Fernando Suárez, entrenador del Junior de Barranquilla, pasó por El Radar de BLU Radio para hablar del juego de vuelta de la Superliga ante el Deportes Tolima este domingo, partido que va perdiendo su equipo 2-1, y del sorteo de la Copa América que dejó a la Selección Colombia en el grupo B, al lado de Argentina, Paraguay y Catar.



“El Tolima es un gran equipo, está bien dirigido y tiene unos jugadores con mucha experiencia. Tienen la ventaja y debemos tener mucho cuidado. Hay que afrontar el partido con muchísima atención y con una disposición anímica muy grande”, explicó.

Asimismo, el estratega colombiano mencionó que para pasar por encima del Deportes Tolima y quedarse con el primer título oficial de 2019,

el equipo deberá ser mucho más efectivo en las jugadas de ataque.

“Nosotros tuvimos mucho dominio de juego, pero eso no se reflejó en el resultado. Debemos ser contundentes arriba y pensar en que tenemos el resultado en contra”, manifestó el entrenador ‘tiburón’.

Suárez agregó que tiene varios nombres en carpeta para que lleguen al club de Barranquilla a asumir el rol de número ‘10’, especialmente jugadores extranjeros.

Frente al tema de la Selección Colombia, el entrenador del Junior hizo un llamado de atención por la demora en el nombramiento del nuevo timonel, en reemplazo del argentino José Pékerman.

“Creo que lo que debió haberse hecho desde hace tiempo es el nombramiento del nuevo entrenador. La Federación lo primero que debió haber hecho es sumar esfuerzos para que Colombia no estuviera con esa sensación de que no hay una cabeza visible. Hay una muy buena base, pero esa sensación de falta de cabeza no es la mejor”, manifestó.

Preguntado por la impresión de Carlos Queiroz y la posibilidad de que llegue al banquillo nacional, Suárez aseguró que es “una persona de un recorrido grandísimo en el fútbol internacional” y que “tiene buenos logros en campeonatos inferiores”.

“(Queiroz) sabe y conoce el trabajo de base y eso es buenísimo para el fútbol colombiano, que está en mora de volver a pensar en hacer algo importante a nivel de juveniles (…) Tiene el recorrido y la experiencia necesaria para dirigir de buena manera a la selección”, puntualizó.



