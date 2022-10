“Queremos ser protagonistas también en Copa Libertadores”: Luis Narváez

Luis Narváez, mediocampista del Junior de Barranquilla, habló en Blog Deportivo del rol que ha asumido en algunos partidos jugando como defensa y del duelo ante Palmeiras por Copa Libertadores de este miércoles.

“Vengo trabajando de la mejor manera, he hablado con el profe cuando me ha tocado jugar de central y le he dicho que no tengo ningún problema, que estoy dispuesto a jugar en esa posición”, aseguró.

Señaló que, al igual a como está sucediendo en el campeonato local, también quieren ser protagonistas en la Copa Libertadores. “Todo es paso a paso, mañana tenemos un partido importante que queremos ganarlo, estamos metidos en el cuento y con el favor de Dios las cosas nos van a salir bien”.

Sobre las diferencias de este equipo barranquillero con el dirigido por Julio Comesaña resaltó que el de Luis Fernando Suárez tiene un poco más de velocidad.

“Es un equipo que maneja muy bien la pelota, es muy rápido cuando contragolpea, por ahí antes tocábamos, tocábamos y buscábamos un poco más lento, pero ahora juega más rápido y cuando le toca ser vertical, lo hace”, indicó.

Junior y Palmeiras se enfrentan en el Metropolitano este miércoles en el inicio del grupo F de la Copa Libertadores.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto.