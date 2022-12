Quiero ver gente crítica y no agachada: presidente de Cortuluá sobre apuestas ilegales

Óscar Ignacio Martán, presidente de Cortuluá, se refirió en Blog Deportivo a las recientes denuncias de Eduardo Pimentel sobre las apuestas en el fútbol colombiano .

“Nosotros en la asamblea de la Dimayor cuando se habló de un patrocinador de apuestas, dijimos que no estábamos de acuerdo, el presidente de Equidad también nos apoyó”, señaló.

Publicidad

Manifestó que los únicos que pueden ofrecer premios para ganar es el propio equipo, pero cuando viene de terceros es ilegal.

Contó que en los próximos días se realizará una nueva asamblea en la que, según Martán, deben primar los argumentos y no la aplanadora. “Cortuluá ha sido crítico, pero con argumentos, veo otros presidentes que no aportan, que todo les parece normal, todo les parece bien, están pasando muchas cosas y tenemos que proteger nuestra industria, nuestro fútbol, quiero ver gente critica no agachada”.

Sobre ese tema señaló que pareciera que prefieren guardar silencio en lo que “le hace más daño a lo que viene pasando”.

“Lo que le hace verdaderamente bien al fútbol es que se hablen las cosas, que sean transparentes”, concluyó.

Publicidad

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto.

Publicidad