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Blu Radio  / Deportes  / Rally Dakar 2027 abandona Arabia Saudita y regresa a Portugal y Marruecos

Rally Dakar 2027 abandona Arabia Saudita y regresa a Portugal y Marruecos

La edición 49 de la prueba de motor más exigente del mundo cambiará de sede debido a la inestabilidad en Oriente Medio, retomando rutas históricas en África.

Logo de Rally Dakar.
La legendaria prueba abandona Arabia Saudita y se traslada a Portugal y Marruecos para 2027.
Foto: AFP.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de oct, 2026

El Rally Dakar, consolidado como la prueba de motor más exigente y prestigiosa del mundo, ha anunciado un cambio histórico en su calendario. La 49.ª edición de la competición, programada para enero de 2027, dejará de celebrarse en Arabia Saudita —sede habitual de la carrera en los últimos años— para trasladar su epicentro a Portugal y Marruecos. Esta decisión excepcional responde directamente a la inestabilidad geopolítica y las hostilidades que atraviesa actualmente Oriente Medio, forzando a la organización a buscar un entorno seguro y con garantías logísticas para los participantes.
La competición, que durante décadas mantuvo una relación histórica con el continente africano, volverá a sus raíces tras casi dos décadas de ausencia. Según el cronograma oficial confirmado por los organizadores, la prueba dará inicio en la región del Algarve, en el sur de Portugal, el próximo 9 de enero de 2027. La caravana atravesará diversos terrenos técnicos antes de finalizar su recorrido en la emblemática ciudad de Marrakech, Marruecos, el 23 de enero.

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Detalles técnicos del recorrido: 12 etapas y 8.000 kilómetros de desafío

El diseño de la edición 2027 promete ser uno de los más exigentes de la historia reciente de la disciplina. Los organizadores han planteado un trazado compuesto por 12 etapas de alta intensidad, que sumarán cerca de 8.000 kilómetros de recorrido total. Este diseño busca equilibrar la técnica de conducción en suelo europeo con la resistencia extrema que requieren las dunas y los terrenos desérticos del norte de África.

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Aunque el grueso de la competición se desarrollará entre Portugal y Marruecos, el itinerario tendrá un paso estratégico por España. No obstante, las autoridades deportivas han precisado que, en territorio español, el rally mantendrá un perfil de tránsito sin llegar a disputar tramos cronometrados de competición. Este ajuste logístico permite conectar las dos sedes principales, aprovechando la geografía de la península ibérica para facilitar los enlaces entre las jornadas más críticas de la prueba.

El trasfondo de una decisión forzada por el contexto geopolítico

La salida del Rally Dakar de Arabia Saudita marca un punto de inflexión significativo para el certamen. Desde 2020, el país árabe había acogido la competencia tras un contrato de larga duración que transformó la estética y el nivel de dificultad del evento. Sin embargo, el deterioro de la seguridad en la región ha obligado a los directivos de la organización a priorizar la integridad de los pilotos, equipos, personal técnico y espectadores.

La elección de Portugal y Marruecos no es azarosa. Marruecos mantiene un vínculo histórico indisoluble con la carrera, siendo el escenario donde se forjaron los mitos del rally raid durante la etapa africana original. Por su parte, la región del Algarve ofrece la infraestructura necesaria para una salida de gran despliegue mediático, facilitando la logística de embarque y el inicio de la odisea hacia el sur.

¿Un retorno permanente a las raíces africanas?

Este anuncio ha generado múltiples expectativas entre los aficionados del automovilismo sobre el futuro del Dakar. Aunque la organización ha calificado esta edición como "excepcional" debido a las circunstancias externas, el retorno a África después de 20 años de periplo por Sudamérica y Oriente Medio genera el sobre si esta ruta podría marcar una tendencia definitiva para futuras ediciones.

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Por ahora, los equipos ya han comenzado a ajustar sus estrategias técnicas y sus presupuestos de transporte. La transición hacia el modelo 2027 requiere una adaptación mecánica distinta, dado que las condiciones del suelo marroquí difieren considerablemente de las pistas desérticas saudíes. Con esta modificación, el Dakar no solo garantiza su continuidad, sino que apela a la nostalgia de sus seguidores más tradicionales, reforzando su identidad como una aventura de resistencia global.

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