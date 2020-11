Raúl Jiménez, hospitalizado tras fuerte golpe que lo dejó inconsciente en partido de Premier League

El delantero mexicano del Wolverhampton Raúl Jiménez fue trasladado a un hospital tras sufrir un brutal golpe en la cabeza en una acción con el defensa del Arsenal David Luiz, este domingo en la 10ª jornada de la Premier League.

En el minuto 6 del partido, en un saque de esquina a favor del Arsenal, David Luiz buscó rematar el balón en el primer palo, pero lo que se encontró fue la cabeza del delantero mexicano.

Ambos jugadores quedaron tendidos sobre el césped y los compañeros de ambos reclamaron inmediatamente la asistencia de los servicios médicos.

David Luiz pudo reincorporarse y seguir el juego con un aparatoso vendaje en la cabeza, antes de ser sustituido al descanso, pero Jiménez fue sacado del campo en camilla después de haber sido atendido por los médicos durante más de 10 minutos.

Tras el partido, el entrenador de los 'Wolves' Nuno Espirito Santo confirmó que Jiménez está consciente y responde al tratamiento, tal como había avanzado el canal Sky Sports.

"Está en buenas manos. Esperamos y rezamos para que esté bien porque es en lo único que estamos pensando ahora", declaró por su parte el capitán Connor Coady.

"Importante victoria, pero lo más importante es la salud de nuestro compañero. Sé fuerte @Raul_Jimenez9", tuiteó por su parte el internacional español Adama Traoré.

Esta acción volverá a sacar a la luz el frecuente debate sobre la protección de los futbolistas en los casos de fuerte conmoción en la cabeza y dará argumentos para los que defienden que los jugadores sean sustituidos inmediatamente en casos como éstos.

Uno de ellos es el antiguo delantero del Chelsea y del Celtic de Glasgow Chris Sutton, que se ha convertido en uno de los abanderados de la investigación sobre los daños neurodegenerativos que sufren muchos exfutbolistas.

Terrorífico choque de cabezas entre Jiménez y Luiz. Es hora de que el fútbol se vuelva más inteligente y autorice de manera inmediata las sustituciones temporales por conmoción tuiteó Sutton.

"Claramente, Jiménez no estaba bien, pero ¿se ha chequeado de manera adecuada a David Luiz?", se interrogó.

"Lo primero que constató el doctor fue que no había perdido en ningún momento la consciencia", respondió el entrenador del Arsenal Mikel Arteta. "Lo único que preocupaba a David era el corte, nada más".

No obstante, el técnico español admitió que sustituyó a David Luiz en el descanso "porque no podía golpear la pelota con la cabeza y un central que no puede cabecear, no puede jugar".