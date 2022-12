Real Madrid interesado en Radamel Falcao, ¿rumor o verdad?

El medio español Onda Cero, en declaraciones recogidas por el diario Mundo Deportivo, aseguró que el Real Madrid le dijo “no” al fichaje del delantero colombiano Radamel Falcao García, quien presuntamente habría sido ofrecido al club blanco.



“El Madrid dice que no. El Real Madrid considera que eso es humo. Los intermediarios no paran de ofrecer jugadores, uno de ellos es Radamel Falcao de 32 años, pero el Madrid no se lo plantea y tampoco lo considera, por lo tanto, Falcao no vendrá a España”, dijo el periodista.

Vea también: "Falcao es un gran jugador, pero no es la primera opción del Real Madrid: Edwin Congo



El trino del reconocido periodista deportivo Alexis Tamayo, ‘MisterChip’, en donde puso la imagen de un tigre levantó el revuelo en las redes sociales.



De esta forma, medios en España le cierran la puerta a un posible regreso a Radamel Falcao a La Liga

