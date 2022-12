Real Madrid respalda a Cristiano Ronaldo en caso de fraude fiscal

Luego de que la fiscalía española denunciará a Cristiano Ronaldo por defraudar 14,7 millones de euros, correspondientes a los ejercicios fiscales de 2011 a 2014 y que lo llevarían a pagar siete años de cárcel y 28 millones de multa, el Real Madrid respaldó al jugador estrella de la institución.

Por medio de un comunicado publicado en su página web oficial, el cuadro merengue manifestó que confían en la buena fe del astro portugués y que esperan celeridad por parte de la justicia para demostrar con prontitud la inocencia del jugador.

Este es el comunicado :

El Real Madrid C. F. muestra su plena confianza en nuestro jugador Cristiano Ronaldo, que entendemos ha actuado conforme a la legalidad en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones fiscales.



Cristiano Ronaldo ha mostrado siempre desde su llegada al Real Madrid C. F., en julio de 2009, una voluntad clara de cumplir con todas sus obligaciones tributarias.



El Real Madrid C. F. está absolutamente convencido de que nuestro jugador Cristiano Ronaldo demostrará su total inocencia en este proceso.



El Real Madrid C. F. espera que la Justicia actúe con la mayor celeridad posible para que cuanto antes quede demostrada su inocencia.