“Recibí información que ponía en duda el arbitraje”: presidente de Santa Fe

Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe habló en Blog Deportivo sobre el partido ante América de Cali, encuentro en el que su equipo perdió 2-0 y quedó eliminado de la final de la Liga Águila. Además, comentó el desempeño de los árbitros durante el juego.

“No estaba enojado. Lo primero que hice fue salir al terreno, calmar los ánimos, llamar a mis jugadores al orden, sabía que estaban desconcentrados y de mal genio porque consideraron que el árbitro los había perjudicado. Traté de apaciguar el ambiente”, comentó.

Por otro lado, Méndez explicó qué quiso decir sobre el cuerpo arbitral durante el partido. Sin embargo, dejó claro que recibió información antes del encuentro.

“Lo que di a entender es que recibí alguna información en donde se ponía en duda el comportamiento arbitral en determinado momento, razón por la que lo manifesté al aire. Dijeron que estaba desprestigiando el triunfo del América, cosa que no fue así”, añadió.

“Uno no puede hacer acusaciones cuando no se tienen pruebas. Así tuviera nombres no los daría porque no es el conducto para salir a hablar”, resaltó.

