Retienen a integrante de Chino & Nacho en aeropuerto de Venezuela

Tras dos horas, el artista urbano pudo ingresar al país vecino pero su pasaporte fue anulado por lo que a partir de ahora no podrá salir de Venezuela.

“La lucha sigue. Me quedo en Venezuela, pero me quedo frente en alto y en lucha. No me van a callar. Son un gobierno de corruptos de cuello rojo, y se tienen que ir del poder. Han acabado con el país. Aquí estoy. Aquí seguiré. Hoy alzamos un grito de libertad”, escribió en su red social.

'Nacho', de 32 años de edad y en la actualidad uno de los artistas más populares de su país y del mercado musical hispano en Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe, había sido el pasado 12 de febrero el orador de orden en el parlamento venezolano en una sesión especial, en la que afirmó que el país se ha sumido en la corrupción, pobreza y violencia.

Chino y Nacho, entre otros artistas locales, actuaron este sábado en Caracas en un acto convocado por la esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, por el segundo aniversario de la reclusión del dirigente.

Durante las últimas semanas, a medida que ha mostrado su apoyo a la oposición, 'Nacho' ha denunciado a través de sus redes sociales que personal de inteligencia del gobierno de Maduro lo mantiene vigilado.

El dúo venezolano Chino y Nacho, radicado entre Caracas y Miami, ganó el Grammy Latino en 2010, y el premio Lo Nuestro en 2011 y 2012, siendo también nominados y reconocidos en los Billboard a la Música Latina y en el Festival Viña del Mar.

