Rigoberto Urán explica por qué toda su marca de ropa deportiva lleva calaveras

Como ya es costumbre, Rigoberto Urán provocó cientos de comentarios luego de publicar una imagen en sus redes sociales. Esta vez, el ciclista paisa explicó, junto a una foto de calaveras impresas en su espalda, por qué su marca deportiva lleva de imagen el cráneo de una persona.

Publicidad

‘Rigo’ les explicó a sus más de 800 mil seguidores que la calavera la escogió como imagen por una valiosa lección, porque para él, todo el mundo es igual.

Lea también: Rigoberto Urán, enfocado en volver a su mejor versión

Publicidad

“Mijos me preguntan por qué las calaveras? Bueno aquí va: negros, blancos, ricos, pobres, bonitos, feítos, inteligentes, analfabetas, gordos, flacos, famosos, no famosos, etc. ¡Al final, todos somos calaveras, lo único que nos hace diferentes es nuestra esencia!”, escribió el ciclista en su cuenta de Instagram.

Publicidad

Go Rigo Go es la empresa deportiva de Rigoberto Urán que montó, en compañía de su pareja, Michelle Durán, hace aproximadamente siete años. Desde entonces, el rol de empresario le ha dado grandes éxitos, fuera de las competencias, al antioqueño y a su novia.

Publicidad