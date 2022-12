Rodallega me ha ayudado mucho desde que llegué a Turquía: Óscar Estupiñán

El caleño Óscar Estupiñán no para de sorprender en Turquía por su talento a la hora de definir con el balón.

El futbolista colombiano, de 23 años de edad, ya suma 13 goles con el Denizlispor y es uno de los más aclamados en la Superliga de Turquía.

En entrevista con BLU Radio, Estupiñán precisó que de esos goles seis han sido en liga y siete en copa, además,

indicó que espera seguir sumando alegrías para esos hinchas.

En relación a su estadía en ese país, Óscar precisó que Hugo Rodallega ha servido mucho para su proceso de adaptación.

“El cambio cultural es muy grande, tenía temor por el idioma porque no iba a entender nada, pero al llegar aquí he ido adaptándome”, dijo.

“Hugo me ha ayudado muchísimo, me explicó cosas de la cultura, me dio consejos en la cancha y otros trucos que se han convertido en importantes”, añadió

Escuche la entrevista completa aquí:

