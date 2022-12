Se abre camino un torneo de fútbol entre europeos y suramericanos

Después del éxito de la Copa América Centenario en Estados Unidos, el presidente de la Conmebol sueña con una competición que enfrente a selecciones sudamericanas y europeo-latinas como Francia, Portugal, España e Italia.

En una entrevista con la AFP, Alejandro Domínguez confió su alivio al confirmarse la continuidad del crack Lionel Messi en su carrera con la selección argentina, y también reafirmó "el proceso de reconstrucción" que llevan a cabo en la Confederación Sudamericana de Fútbol, luego de que varios de sus dirigentes resultaran encarcelados por corrupción.

P: La Copa América en EEUU resultó un gran éxito en popularidad, ¿repetirán la experiencia?

R: "Hay que analizarlo, no solamente con la cantidad de público que fue muy buena, con un promedio de 45.000 espectadores por partido. Lo importante de todo esto, que es una lección para tener en cuenta en el futuro, es que hubo 1.500 millones de personas que vieron la Copa América por televisión.

En el futuro habrá una mejor negociación de Conmebol de los derechos de difusión, un mejor beneficio para las asociaciones, sus afiliados, clubes y jugadores.

No me limito a pensar en una Copa América que sea solamente con Concacaf. Sueño tal vez en una Copa América, por qué no, con países latinos como Francia, Italia, España, Portugal. Podríamos hacer una copa distinta".

P: ¿La victoria de Brasil en los JJOO cree que le permite a ese país revalidar sus logros después de la decepción del Mundial 2014?

R: "Desde el inicio estaba seguro de que la medalla de oro se quedaba en Sudamérica. Ganó uno de mis candidatos y siento mucha felicidad que lo haya hecho Brasil, el trofeo que al fútbol brasileño le estaba haciendo esquivo. Le hace mucho bien al fútbol sudamericano".

P: ¿Cómo recibió la noticia de que Messi seguirá con la selección de Argentina y participará de las eliminatorias?

R: "Messi es el mejor jugador del mundo y cualquier espectáculo con Messi, es muy diferente. Estoy muy contento que se haya confirmado su presencia en las eliminatorias, las más difíciles de los últimos periodos de clasificación. Eliminatorias sin Messi o un Mundial sin Messi es como tener un cumpleaños infantil sin torta".

P: ¿Está a favor de aumentar a 40 el número de selecciones participantes del Mundial?

R: "Nosotros, entendemos la situación. Siempre y cuando a la Conmebol se le garantice una participación mínima de 5+1, nosotros apoyaríamos (ndlr: es decir un clasificado más que en la fórmula actual de 4+1 para 10 federaciones).

Un mínimo de 60% del fútbol se juega con sudamericanos. El protagonismo del fútbol sudamericano es del 100%. Los tres mejores jugadores del mundo son sudamericanos: Messi, Neymar y Suárez".

P: ¿En qué estado encontró la Conmebol después del escándalo de corrupción?

R: "Sabía que el estado era malo, pero nunca me imaginé que era tan malo. Cuando fui electo, lo que encontré sobrepasó mi capacidad de imaginación. Encontré una desorganización, una situación caótica. Con desafíos muy grandes a corto plazo, una situación muy dura.

Hicimos los cambios necesarios y pusimos gente capaz en los lugares claves, hicimos una auditoria, reconstruimos el estado contable de Conmebol. Desde 2011, no había registros. Conmebol no estaba en regla con el fisco paraguayo, con el Instituto de previsión social. Me siento orgulloso que Conmebol dejó atrás esa historia de entidad con inmunidad diplomática. El desafío era muy grande, muy pesado, creo que hoy estamos teniendo algunas satisfacciones como darnos cuenta de que la justicia norteamericana ve a Conmebol como una víctima, es muy importante".