En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Secuestro de militares
Zulma Guzmán Castro
ELN
Luis Fernando Velásco y Ricardo Bonilla

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / En El Salvador condenan a pandilleros a penas de hasta 1.000 años de cárcel

En El Salvador condenan a pandilleros a penas de hasta 1.000 años de cárcel

Más de 90.000 personas han sido detenidas y unas 8.000 fueron liberadas por ser inocentes, según fuentes oficiales.

Pandilleros en El Salvador
Pandilleros en El Salvador
Foto: AFP
Por: AFP
|
Actualizado: 22 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad