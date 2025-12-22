En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Secuestro de militares
Zulma Guzmán Castro
ELN
Luis Fernando Velásco y Ricardo Bonilla

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / EEUU no ve "serio" el llamado de Maduro a los militares de Colombia a unirse a Venezuela

EEUU no ve "serio" el llamado de Maduro a los militares de Colombia a unirse a Venezuela

En medio de las amenazas de una operación militar estadounidense en territorio venezolano, Maduro afirmó el miércoles que la colaboración entre los militares de ambos países es esencial para garantizar la paz y la estabilidad de la región.

Secretario de Estado Marco Rubio.
Secretario de Estado, Marco Rubio.
Foto: AFP.
Por: EFE
|
Actualizado: 22 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad