Cayó el Gordo de la Lotería de Navidad en España: así fue anunciado el número ganador

El número 79.432 fue agraciado este lunes con el principal premio del tradicional sorteo de la lotería de Navidad de España, conocido popularmente como "el Gordo" al ser el que más dinero otorga a los afortunados: 400.000 euros al comprador de una papeleta, conocida como décimo, que cuesta 20 euros.

El sorteo de la Lotería de Navidad, que da el pistoletazo de salida a estas fiestas en España, se remonta al año 1812 y llena de ilusión multitud de hogares, ya que reparte muchos premios y, tradicionalmente, los boletos se comparten con familiares, amigos y compañeros de trabajo.

Desde los inicios de la Lotería de Navidad, los encargados de decir -o "cantar"- en voz alta los números agraciados y sus premios económicos son los conocidos como "niños de San Ildefonso", jóvenes de familias con dificultades económicas que viven durante el curso escolar en la Residencia Internado de San Ildefonso, dependiente del Ayuntamiento de Madrid.