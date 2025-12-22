En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Cayó el Gordo de la Lotería de Navidad en España: así fue anunciado el número ganador

Cayó el Gordo de la Lotería de Navidad en España: así fue anunciado el número ganador

El sorteo de la Lotería de Navidad, que da el pistoletazo de salida a estas fiestas en España, se remonta al año 1812 y llena de ilusión multitud de hogares, ya que reparte muchos premios y, tradicionalmente, los boletos se comparten con familiares, amigos y compañeros de trabajo.

Anuncuio-Premio-Gordo-España.png
Gordo de la lotería de Navidad en España
Foto: EFE
Por: EFE
|
Actualizado: 22 de dic, 2025

