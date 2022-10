¡Se destapó! Carlos Bacca dice que “nunca tuvo la confianza de Pékerman”

El delantero Carlos Bacca, en entrevista con Espn Colombia, habló de su relación con el exentrendaor de la Selección Colombia José Pékerman y manifestó que nunca tuvo su confianza, recordando especialmente experiencias en el Mundial de Brasil 2014 y Rusia 2018.

“Son cosas que uno se guarda, a mí me faltó esa confianza que nunca la tuve por parte del profe, jugaba porque lo venía haciendo en mi equipo ”, expresó el actual jugador del Villarreal al canal deportivo.

Recordó que cuando iba a empezar el Mundial de Brasil, él era el titular dos días antes, y en una práctica, lo cambiaron de repente y metieron a Víctor Ibarbo. “Eso me dolió bastante”, añadió.

Describió que la misma situación ocurrió en el Mundial de Rusia previo al juego ante Japón, en el que el combinado tricolor cayó 2-1 en el debut. “Venía entrenando así a puerta cerrada, la noche antes del partido el profe me llamó a su habitación como a las 12:00 de la noche y me dijo: no vas a jugar, va a jugar Cuadrado”, relató.

“Me dolió, fue un momento duro que viví con mi familia, antes del partido lloré, igual que en Brasil”, agregó.

Bacca no cerró la puerta a un eventual regreso a la Selección, aunque reconoció que su actualidad deportiva no es la mejor, puesto que no ha tenido continuidad en el Villarreal.

