Se vacune o no, que pueda volver a jugar: Rafael Nadal sobre Djokovic y la "repercusión que tendrá"

El tenista español Rafael Nadal, quinto del ranking mundial, expresó su deseo de que el serbio Novak Djokovic (1) pueda volver pronto a jugar tenis luego de que su postura de no vacunarse contra COVID-19 le impidió jugar el Abierto de Australia en enero.

"Se vacune o no se vacune, que Novak pueda volver a jugar", dijo Nadal este domingo en conferencia de prensa previa al inicio de su participación en el Abierto mexicano, que se juega del 21 al 26 de febrero en el balneario de Acapulco (sur).

Publicidad

'Rafa' comentó que la decisión de Djokovic de no recibir la vacuna tendrá una repercusión en su trayectoria individual y rechazó que haya un impacto en la competencia por los torneos de Grand Slams que han sostenidos ellos dos y el suizo Roger Federer en los últimos años.

El serbio ha manifestado su determinación a no jugar los torneos en que no le permitan participar por su decisión a no vacunarse.

Publicidad

"Le afectará a su historia si es que pueda jugar o no, le afectará a él mismo, a los Grand Slams no sé en qué", dijo Nadal.

Publicidad



En un contexto más amplio y no focalizado en el tenis, Nadal apuntó, respecto a la ausencia de Djokovic en los torneos, que "estamos hablando de cosas pequeñas dentro de un mundo que ha sufrido en todos los sentidos".

"A mi modo de ver", enfatizó Nadal, "la discusión es mucho más amplia de lo que se pueda reducir o pueda afectar a una persona u otra; al final nosotros somos simples personas dentro de un mundo que se está viendo afectado de manera global por la peor pandemia que se recuerda en muchísimos años".

Publicidad

21 títulos grandes no cambian su vida

En el pasado Abierto de Australia, 'Rafa' logró coronarse y hacerse de su título número 21 en Grand Slams y, al dejar en 20 al serbio y a Federer, quedó como el tenista hombre más ganador de los torneos más grandes del tenis profesional en solitario.

Publicidad

Pero, tener un título más que Djokovic y Federer no ha cambiado su forma de ver y vivir la vida, aseguró Nadal a sus 35 años de edad.

"La verdad es que no ha cambiado absolutamente nada, de 20 a 21 no creo que sea un tanto por ciento muy grande, la vida sigue igual, lo único que ha cambiado es que estoy jugando al tenis otra vez porque llevaba un tiempo de no hacerlo", apuntó 'La Fiera de Manacor'.

Publicidad

Ganar el Abierto de Australia cerrando con una final maratónica ante el ruso Daniil Medvedev fue para Nadal "una felicidad muy profunda, pero no porque haya sido el título 21 sino porque llegaba después de una época muy complicada".

¿Quién es el mejor de la historia?

Publicidad

Ante el final, cada vez más próximo, de las carreras de Federer, Djokovic y la suya propia, Nadal evitó entrar a la discusión de quién de los tres podría considerarse el mejor tenista de todos los tiempos.

"No me toca hablar a mí de eso porque soy una parte implicada. Entiendo el debate y entiendo que vosotros (prensa) tengais que hablar de ello, al final se podría terminar resumiendo casi al gusto particular de cada uno", dijo Nadal.

Publicidad

El español consideró que tanto él como el serbio y el suizo "hemos hecho más de lo que hubiéramos soñado, estoy seguro de ello" y le dejó "a los expertos" la facultad de decidir quién será el tenista más grande de todos lo tiempos.

"Podría haber argumentos de diferente índole que pudieran dar ese título que a vosotros tanto les gusta de 'el mejor de la historia' a cualquiera... que lo digan los expertos; hablen vosotros que os dedicais a eso, nosotros nos dedicamos a jugar".