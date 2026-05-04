Semana decisiva en la Libertadores: varios clubes podrían asegurar su paso a octavos de final

Con la obligación de sumar los tres puntos como denominador común, cinco clubes tentarán a la suerte esta semana en la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 con la intención de avanzar a los octavos de final anticipadamente.

La situación de privilegio abarca a los líderes invictos de los Grupos C y E, Independiente Rivadavia de Argentina y Corinthians; Platense (segundo del Grupo E), y Rosario Central e Independiente del Valle, primero y segundo del Grupo H.

El impacto de la Lepra mendocina

En su primera participación en el principal torneo de clubes de la Conmebol, Independiente Rivadavia se ha convertido en la sorpresa del Grupo C tras encadenar tres victorias, incluida la del 2-1 frente a Fluminense en el Maracaná, un resultado que lo posicionó como protagonista inesperado del certamen.

El equipo mendocino acumula 9 puntos en tres presentaciones y lidera su zona con autoridad, mostrando solidez defensiva (2 goles en contra) y eficacia en ataque (7 anotados).

"Todo lo que está pasando es obra absoluta de los futbolistas (...) Ellos son conscientes de lo que están generando, hay que seguir con el mismo deseo y hambre de ser protagonistas", aseguró el DT de la lepra mendocina, Alfredo Berti.



Fluminense avanza en Sudamericana // Foto: AFP

Independiente Rivadavia tendrá la oportunidad de pisar los octavos si vence el miércoles en Mendoza a Fluminense, colista con una unidad.

El campeón de la Libertadores 2023 atraviesa un contraste marcado en su rendimiento: mientras en la Libertadores apenas suma un empate sin goles en Venezuela, en el Brasileirão marcha tercero y exhibe un nivel competitivo que lo mantiene como protagonista.

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"Fluminense clasificará. Es una cuestión de confianza (...) Tenemos el equipo necesario para clasificarnos", aseguró el entrenador del Fluzão, el argentino Luis Zubeldía, pese a la racha adversa en la fase de grupos.

El Timão y el Calamar van de la mano

Corinthians lidera con solidez el Grupo E con 9 puntos, seis goles a favor y ninguno en contra. Los 2.600 metros de altitud de Bogotá lo esperan el martes, cuando enfrente a Independiente Santa Fe, colista con 1.

"Jugar con garra y ganas es casi una obligación, un acto de humildad e inteligencia", dijo el exseleccionador brasileño Fernando Diniz, quien se sentó en el banquillo del Timão iniciando abril.

"En el Corinthians tenemos un ejemplo a seguir: la hinchada, que juega todo el tiempo junto al equipo", valoró el extimonel del Fluminense.

Corinthians vs. Santa Fe // Fotos: X @Corinthians @SantaFe

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Platense, escolta de Corinthians con 6 puntos, también podría unirse al club brasileño en los octavos de final si consigue la victoria ante Peñarol (1) el jueves en Vicente López, zona norte de Buenos Aires, y los dirigidos por Diniz no pierden en su visita a la capital colombiana.

"Los resultados son los que mandan y los estamos logrando (...) Tenemos que continuar con esta línea de rendimiento, ir evolucionando como equipo", estimó el técnico del Calamar, Walter Zunino.

¿Martes de clasificación en Grupo H?

Rosario Central e Independiente del Valle, primero y segundo del Grupo H, tienen un inmejorable escenario para firmar el martes la clasificación anticipada a los octavos de final.

El Canalla, del campeón mundial argentino Ángel Di María, y el Negriazul ecuatoriano marchan sólidos con siete puntos, muy despegados de la Universidad Central de Venezuela (3) y Libertad de Paraguay (0).

Las cuentas son claras: Rosario Central avanzará a octavos si gana en el Gigante de Arroyito e Independiente del Valle vence en Caracas, resultado que también clasificará al equipo ecuatoriano. Cualquier otro desenlace en Venezuela impedirá el pase anticipado de ambos en el Grupo H.

"Somos competitivos en cualquier cancha", afirmó el entrenador del equipo ecuatoriano, el uruguayo Joaquín Papa, al subrayar la ambición de Independiente del Valle en Caracas, donde un triunfo definirá el destino del Grupo H.