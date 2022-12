Sería bueno que José Augusto Cadena saliera del Cúcuta Deportivo: Marco Lazaga

Marco Lazaga, exjugador paraguayo del Cúcuta Deportivo, habló con Blog Deportivo de BLU Radio sobre la crisis institucional que atraviesa el equipo actualmente.

Asegura que les tiene mucho aprecio a los hinchas de la ciudad fronteriza y considera al equipo como uno de los “más grandes del país”.

No obstante, Lazaga precisó que, para él, es necesario que José Augusto Cadena

salga de la dirección del cuadro nortesantandereano.

“Creo que él tiene que dar un paso al costado, estuvo en Patriotas y casi lo desbarata, también pasó lo mismo en Bucaramanga y ahora quiere hacer algo similar con un equipo tan grande como lo es el Cúcuta”, sostuvo.

“Él es una persona que promete cosas y no las cumple”, precisó Lazaga en un video que ya se hace viral en las redes sociales.

Desde Asunción, en Paraguay, el deportista indicó que se sintió motivado a hacer virales esas palabras por el amor que le tiene a ese equipo.

“La gente de Cúcuta me trató súper bien, me sentí como en mi casa, ahora veo la situación actual y me preocupa”, indicó Lazaga.

Escuche la entrevista completa aquí:

