Sevilla y la AFA llegan a principio de acuerdo para salida de Sampaoli

El Sevilla y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) han llegado este viernes a un principio de acuerdo para la desvinculación del técnico Jorge Sampaoli, con contrato en vigor en el club español, para que pueda ejercer como seleccionador de la Albiceleste.



"Este principio de acuerdo queda pendiente de la redacción y presentación de los pertinentes documentos, que deben estar firmados por las partes el próximo jueves 1 de junio", apunta el Sevilla en un comunicado.



El escrito también señala que "en las conversaciones entre el Sevilla FC y la AFA, que ha ejercido como representante de Jorge Sampaoli, no se ha discutido en ningún momento la cantidad fijada como cláusula de rescisión del contrato del técnico" y que "todas las partes se sienten satisfechas por el acuerdo alcanzado".



El presidente de la AFA, Claudio 'Chiqui' Tapia, y su vicepresidente, Daniel Angelici, llegaron en la noche del viernes a Sevilla para negociar con los dirigentes del Sevilla FC la desvinculación del entrenador.



El deseo de Tapia y Angelici era negociar un aplazamiento o rebaja de la cláusula de rescisión de 1,5 millones de euros que incluye el contrato de Sampaoli, con quien ya han acordado que será el próximo seleccionador de su país.



El técnico argentino deberá abonar esa cantidad para no cumplir la segunda temporada del contrato que firmó con el Sevilla, que expira en junio de 2018.



Los dirigentes sevillistas, sin embargo, no contemplaban atender ninguna de las pretensiones de la AFA y se remitieron insistentemente a la letra del contrato, que exige el depósito al contado de la citada cifra más sus correspondientes impuestos.