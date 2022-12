El defensa central de Independiente Santa Fe Javier López habló en El Camerino de BLU Radio sobre la supuesta agresión al delantero venezolano de América de Cali, Fernando Aristeguieta, en el partido que enfrentó a americanos y cardenales por la fecha 3 de la Liga Águila.

Vea también: América y Santa Fe empataron en su paso por el Pascual Guerrero

Publicidad

“Para mí fue injusta (la tarjeta roja), pero ya después de la roja no se puede hacer nada y lo mínimo era una fecha (…) Todo defensa salta así a pelear un balón porque siempre uno quiere ganar los duelos. El juez estaba cerca a la jugada y en el momento no pita nada, América nos atacó, pero Larry Vázquez reclamó y el árbitro vio la sangre y sancionó con la tarjeta (…) Si dejo de ser una persona agresiva en la cancha ya no estoy para el fútbol”, señaló.

Antecedentes

Publicidad

“Yo pensé me sacaban la roja por mis antecedentes, pero estaba jugando un partido limpio porque he aprendido de los errores. La ayuda para corregir dichos comportamientos es desde arriba, estoy con Dios y cuando uno está con él uno consigue paz en sí mismo”, mencionó.

Publicidad

Si dejo de ser agresivo en la cancha, ya no estoy para el fútbol: Javier López Asimismo, López aseguró que su problema principal son “las manos”, pero también explicó que al ser un jugador alto intenta “marcar la diferencia” en el juego aéreo.

“El problema mío era lo de las manos. Yo soy un jugador muy alto y cada vez que voy arriba a sacar diferencia al rival y por ende uno salta con las manos abiertas. El contrincante puede ser más pequeño y se puede tropezar con la mano”, dijo.

Publicidad

“Para mí no era roja porque lo vimos el semestre pasado con Airon del Valle y Castañeda en Cali y solamente le dio amarilla”, añadió.