"Si no estoy respaldado mejor salir": Zidane se pronuncia sobre su continuidad

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que se siente con "fuerzas" para dar la vuelta a la mala situación de su equipo y

fue tajante cuando fue preguntado por sentir la confianza de los dirigentes al asegurar que si no está respaldado "mejor salir".

No deje de leer:

Zidane habló claro tras la dura derrota de París en el estreno de la Champions League, que complicó la mala dinámica de su equipo antes de visitar al líder de La Liga Santander, el Sevilla. Se apoyó en la cultura del trabajo y máximo esfuerzo para voltear la situación.

Publicidad

"Claro que me siento con fuerzas. Tengo que leer cosas como que estoy fuera y eso a mí no me interesa, solo lo que hago yo con los jugadores y me siento fuerte. He aprendido a no bajar nunca los brazos y voy a seguir trabajando. De jugador aprendí a trabajar mucho y a intentarlo hasta el último minuto que me den la posibilidad de hacer las cosas con mis jugadores y con fuerza", manifestó.

"No me siento cuestionado por el club, al revés. Hasta el último momento, la fuerza de todos es respaldar a la gente que está dentro y si no estoy respaldado, mejor salir", añadió.

Esté en la jugada con todas las noticias deportivas que suceden en Colombia y el mundo. Resultados del fútbol colombiano e internacional, ciclismo, atletismo, fichajes y mucho más contenido con el equipo deportivo de BLU Radio.