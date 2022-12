Siempre ha estado en mis sueños el Tour de Francia: ‘Supermán’ López

El ciclista Miguel Ángel ‘Supermán’ López habló en Blog Deportivo sobre su preparación para el Tour de Francia y lo que significa esta carrera para él ya que será su debut en la misma.

"Con mucha ilusión de conocer esta carrera que siempre ha estado en mis sueños, confiamos que con la ayuda de Dios todo vaya a salir bien", dijo a Blog Deportivo ‘Supermán’ López, quien dijo sentirse tranquilo durante sus entrenos en Sogamoso, ya que esa zona del país no ha sido golpeada fuertemente por el COVID-19.

"Se puede entrenar con tranquilidad, aquí en Sogamoso se siguen tomando medidas, no hay muchos afectados, pero no quiere decir que no pase nada", explicó.

Retomando sus expectativas con el Tour de Francia, el pedalista dijo que será "atípico".

"Va a ser algo atípico, una cajita de sorpresas, porque hay de todo un poquito. Desde la primera semana va a haber etapas que marquen la diferencia", enfatizó Miguel Ángel ‘Supermán’ López.

"A cada corredor lo distinguen por su carácter, por su forma de correr. Ser una persona a la que le ponen atención cuando ataca, es una referencia buena", explicó Miguel Ángel ‘Supermán’ López sobre el rendimiento de un ciclista.

Escuche aquí la entevista completa: